Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 0,46 puan artarak 13.704,98 puana yükseldi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 13.704,52 puandan tamamlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 0,78 ile ticaret oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da kalıcı bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle jeopolitik belirsizlikler devam ediyor. Buna karşın teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller, küresel risk iştahını destekliyor.

Yatırımcıların odağında ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri bulunuyor. Verinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler açısından önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Yurt dışında ABD'deki enflasyon verisinin yanı sıra haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesi de takip edilecek.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puan seviyelerini direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.

Piyasalarda ABD enflasyon verisinin ardından endekslerde oynaklığın artabileceği belirtilirken, yatırımcıların küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeleri de yakından izlediği ifade ediliyor.