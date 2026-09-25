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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 12.885,57 puandan başladı.

BIST 100 YATAY SEYİRLE AÇILDI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 azalışla 12.885,57 puana geriledi.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile ulaştırma oldu.

En çok gerileyen sektör endeksi ise yüzde 8,34 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.