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Kaynak: AA

Dün satış ağırlıklı bir seyir kaydeden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 14.105,44 puanda bitirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 3,77 puan ve yüzde 0,03 yükselişle 14.109,21 puana geldi. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer aldı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,53 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,63 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesiyle yatırımcıların risk iştahı teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söylerken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.