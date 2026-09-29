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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 12.516 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybıyla 12.592,76 puandan tamamladı.

BIST 100’DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalarak 12.516 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG YÜZDE 8,14 GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 8,14 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.