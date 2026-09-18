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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 düşüşle 13.356,72 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamlamıştı.

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 153,04 puan ve yüzde 1,13 azalarak 13.356,72 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 2,48 değer kaybetti.

FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNGDE DÜŞÜŞ YÜZDE 9,33

Sektör endeksleri arasında açılışta tek kazandıran yüzde 0,40 ile madencilik oldu.

En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 9,33 kayıpla finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan destek, 13.500 ve 13.600 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.