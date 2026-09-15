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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yaşanan satış ağırlıklı seyrin ardından yeni güne de geri çekilmeyle başladı. Dünü oranla 1,60 değer kaybıyla 14.235,83 puandan tamamlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 15,86 puan azalarak 14.219,98 puana geriledi.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Açılışta bankacılık endeksi oranla 0,11, holding endeksi ise oranla 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran oranla 0,41 ile orman kağıt basım olurken, en fazla gerileyen sektör ise oranla 2,22 ile bilişim oldu.

KÜRESEL BASKI VE YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Küresel piyasalardaki olumsuz hava Borsa İstanbul üzerinde de etkisini hissettiriyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine yönelik belirsizlikler küresel piyasaları negatif etkilemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 seviyeleri destek, 14.400 ve 14.500 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.