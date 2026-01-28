Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 kayıpla 13.106,99 puanda kapattı.

Bugünkü açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 43,14 puan ve yüzde 0,33 artış kaydederek 13.150,12 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalarda jeopolitik ve siyasi belirsizliklere rağmen teknoloji sektöründeki iyimser hava risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

Yatırımcıların odağında ise bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları yer alıyor. Küresel taraftaki alıcılı seyir, yeni işlem gününde yurt içi piyasalara da olumlu yansıdı.Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya GfK tüketici güven endeksi, ABD haftalık mortgage başvuruları, Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının izleneceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 seviyeleri direnç, 13.000 ve 12.900 puan ise destek olarak öne çıkıyor.