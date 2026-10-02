Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamladı.

BIST 100 GÜNE 12.271 PUANDAN BAŞLADI

BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 22,88 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.271,92 puana çıktı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 1,11 değer kaybetti.

BİLİŞİM YÜKSELDİ, FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile bilişim oldu.

En çok gerileyen sektör endeksi ise yüzde 7,38 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.