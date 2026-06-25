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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Endeks, güne yüzde 0,83 artışla 14.450,12 puandan giriş yaptı.

Bir önceki işlem gününde satış baskısının etkili olduğu piyasada BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kaybıyla 14.331,21 puandan tamamlamıştı. Yeni günde ise toparlanma eğilimi dikkat çekti.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 118,91 puan yükselerek 14.450,12 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 yükselişle en güçlü performansı sergilerken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 0,42 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’da olası barış sürecine ilişkin beklentiler ve Micron Technology’nin beklentilerin üzerinde gelen bilançosunun etkisiyle risk iştahı arttı. Yapay zekâ ve teknoloji sektörüne yönelik endişelerin azalması da piyasaları destekledi.

ABD-İran görüşmelerinde tarafların müzakereci tutumlarını sürdürmesi jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerinde kontrollü normalleşme ve arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Küresel enflasyon baskılarının hafifleyeceğine yönelik beklentiler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin öngörüleri de etkiledi. Yıl sonuna kadar iki faiz artışı beklentisi zayıflarken, piyasalar daha çok bir faiz artışı senaryosunu fiyatlamaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan direnç, 14.300 ve 14.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.