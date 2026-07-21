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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,17 puan azalarak 14.039,81 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi ise 81,2 milyar lira olarak kaydedildi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Sektör bazlı bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında:

En çok kazandıran: Madencilik (yüzde 2,70)

En fazla kaybettiren: Finansal kiralama faktoring (yüzde 8,93)



KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF HAVA

Küresel piyasalarda ise çip hisselerindeki yükseliş ve ABD ile İran arasında olası anlaşma beklentileriyle pozitif bir seyir izleniyor.

Teknik seviyeler öne çıkıyor

Analistler, günün geri kalanında veri akışının sakin olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

14.200 - 14.300 puan direnç

14.000 - 13.900 puan destek

seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasada temkinli görünüm

Borsa İstanbul’da günün ilk yarısındaki düşüş, sektörler arasındaki ayrışmayla dikkat çekerken, yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.