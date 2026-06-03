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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,05 puan düşüşle 14.191,15 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,22 oranında değer kaybetti.

DÜN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ YAŞANMIŞTI

Borsa İstanbul’da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkmış, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,62 değer kazanarak 14.200,20 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile spor olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,79 ile iletişim oldu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki ralli etkisini sürdürürken, borsalar rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor.

Yatırımcı talebinin özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşması risk iştahını destekliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜNDEMDE

Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, teknoloji hisselerindeki güçlü yükseliş bu etkinin sınırlanmasına katkı sağlıyor.

TEKNİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.