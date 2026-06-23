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Kaynak: AA

Dün dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.729,65 puandan tamamlamıştı.

Sektör endeksleri cephesinde ise bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Günün ilk verilerine göre en fazla kazandıran sektör yüzde 0,24 ile orman kağıt basım olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 2,07 ile madencilik oldu.

Küresel tarafta ABD ile İran arasındaki barış sürecine yönelik ilerleme, petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak anlaşmanın kırılgan yapısı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin yeniden güç kazanması, risk iştahını sınırlıyor.

Piyasalarda jeopolitik iyimserlik ile sıkı para politikası endişeleri arasında hassas bir denge kurulmaya çalışılırken, savaşın enflasyon ve büyüme beklentileri üzerindeki etkisi de yakından izleniyor. Bu durum, ileriye dönük daha şahin para politikalarına ilişkin beklentileri güçlendirerek risk algısını artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri destek, 14.900 ve 15.000 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

Piyasaların gün içinde bu kritik seviyelere nasıl tepki vereceği yatırımcıların yakın takibinde olacak.