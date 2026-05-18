Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul jeopolitik risklerin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. Açılışta bankacılık hisseleri öne çıktı

Endeks, önceki kapanışa göre 33,94 puan kayıp yaşarken:

Bankacılık endeksi %0,62

Holding endeksi %0,19

değer kaybetti.

Sektörler arasında:

En çok kazandıran: Tekstil deri (%1,10)

En çok kaybettiren: Turizm (%1,20)

oldu.

GEÇEN HAFTA SATIŞ BASKISI HAKİMDİ

BIST 100 endeksi cuma günü de negatif bir seyir izleyerek günü %1,89 düşüşle 14.367,60 puandan tamamlamıştı. Yeni haftaya da bu zayıf görünüm taşındı.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

Piyasalardaki düşüşte, Orta Doğu’da artan tansiyon etkili oluyor.

ABD, İsrail ve İran hattında kalıcı bir anlaşma sağlanamaması, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler de küresel risk iştahını düşürüyor.

ABD-ÇİN CEPHESİNDE BEKLENTİ KARŞILANMADI

Geçen hafta Donald Trump ile Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeden somut bir politika adımı çıkmaması da piyasalarda temkinli duruşu güçlendirdi.

KRİTİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistlere göre BIST 100 endeksinde:

Destek: 14.300 – 14.200

Direnç: 14.400 – 14.500

seviyeleri öne çıkıyor.