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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Dün yüzde 0,84 değer kaybederek 13.932,46 puandan kapanan endeks, yeni güne 21,03 puanlık düşüşle 13.911,44 puandan giriş yaptı.

BIST 100 GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 0,97 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,06 geriledi.

En fazla kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,56 düşüşle bilişim oldu.

PİYASALARDA GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Piyasalarda bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Jeopolitik gelişmeler, ABD’den gelecek ekonomik veriler ve ekonomi yönetiminden yapılacak açıklamaların da piyasalardaki yön arayışında etkili olması bekleniyor.

FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI DESTEKLİYOR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ay gerçekleştirilecek para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etti.

Bu açıklama, Fed’in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin zayıflamasında etkili oldu.

BIST 100 İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise başta ABD istihdam verileri olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan destek, 14.000 ve 14.100 puan ise direnç konumunda bulunuyor.