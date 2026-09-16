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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 24,13 puan azalarak yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puana geriledi.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 2,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kaydedildi.

PİYASALARDA GÖZLER FED KARARINDA

Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesiyle risk iştahının ılımlı şekilde arttığı belirtiliyor.

Yatırımcıların gözü bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puan destek, 14.000 ve 14.100 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.