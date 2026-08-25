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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe düşüşle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 43,69 puan ve yüzde 0,30 azalarak 14.457,80 puana geriledi.

BIST 100’DE SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 14.501,49 puandan tamamlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,29 ile orman, kağıt ve basım olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 3,19 ile bilişim oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna taşınması, tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına müdahale planlarına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülüyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomileri üzerindeki dolaylı etkileri sürüyor. ABD ile İran arasında beklenen uzlaşmanın sağlanamaması ve anlaşmazlıkların ekonomik yaptırım boyutuna taşınması, varlık fiyatlarının yönünde etkili oluyor.

BORSADA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puan destek, 14.600 ve 14.700 puan ise direnç konumunda bulunuyor.