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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,15 değer kaybıyla başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 21,14 puan azalarak 13.790,46 puana geriledi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 13.811,60 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 2,75 ile madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIF

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da kalıcı barış arayışlarının henüz sonuç vermemesi enflasyonist endişeleri güçlendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajlar da yatırımcıların risk iştahını törpüleyen unsurlar arasında öne çıkıyor.

GÖZLER PERAKENDE SATIŞLAR VE ABD KONUT VERİSİNDE

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puan destek, 13.900 ve 14.000 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.