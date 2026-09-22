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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 düşüşle 13.236,57 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı.

Endeks, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 101,12 puan ve yüzde 0,76 azalarak 13.236,57 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

MADENCİLİK YÜKSELDİ, FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik oldu.

En çok gerileyen sektör endeksi ise yüzde 9,22 kayıpla finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının karşılık bulabileceğine yönelik tahminler ve ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi küresel piyasaları destekliyor.

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam etmesi, bu ürünlere yönelik talebin süreceğine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu gelişme, söz konusu şirketlerin hisselerinde yükselişe neden oldu.

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi, jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik umutları artırdı.

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.