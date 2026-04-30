Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 14.311,19 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 27,16 puan ve yüzde 0,19 azalışa 14.284,04 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'in faiz kararında üyeler arasında düşük faiz oranlarına yönelik muhalefetin artması, Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde çıkmaza girilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini açıkladı.

Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, piyasa açısından yalnızca enerji maliyetleri üzerinden değil, enflasyon beklentileri, tahvil faizleri ve merkez bankalarının faiz indirim patikası üzerinden de risk oluşturuyor.

Analistler, yurt içinde dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.