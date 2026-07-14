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Kaynak: AA

Dün satış baskılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.092,02 puanda bitirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 103,61 puan ve yüzde 0,74 azalışla 13.988,40 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile kimya petrol plastik, en çok düşen yüzde 9,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını artırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğu belirtildi.