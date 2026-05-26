Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 13.890,91 puandan tamamlamıştı. Yeni işlem gününde de pozitif açılış yapan BIST 100, önceki kapanışa göre 11,71 puan artış kaydetti.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,03 geriledi. En çok kazandıran sektör yüzde 1,33 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,24 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimser beklentilere rağmen yeniden başlayan saldırılar risk iştahını sınırlıyor. İran basınında, Bender Abbas’ın ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama seslerinin duyulduğu yönündeki haberler, jeopolitik riskleri artırdı.

ABD-İran hattında diplomatik sürecin henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemesi, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığına ilişkin belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 seviyeleri direnç; 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.