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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 14.006,59 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 32,45 puan değer kazandı.

İŞLEM HACMİ 75 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 75,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazlı performans:

Bankacılık endeksi: Yüzde 0,33 düşüş

Holding endeksi: Yüzde 0,57 artış



SEKTÖRLERDE DİKKAT ÇEKEN AYRIŞMA

Sektör endeksleri arasında:

En çok kazandıran: Madencilik (Yüzde 1,64)

En çok kaybettiren: Finansal kiralama faktoring (Yüzde 3,93)



KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK, AVRUPA POZİTİF

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklere rağmen bilanço sezonunda teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlik etkisini sürdürüyor.

BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Kritik seviyeler izleniyor

Analistler, günün geri kalanında ABD’de açıklanacak haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endekste:

14.100 – 14.200 puan direnç

13.900 – 13.800 puan destek

seviyeleri öne çıkıyor.

Yükseliş temkinli sürüyor

Günün ilk yarısında pozitif bir tablo çizen BIST 100 endeksinde, yatırımcıların küresel gelişmeler ve veri akışı doğrultusunda temkinli hareket ettiği görülüyor.