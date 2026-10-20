Borsa İstanbul’daki 3,5 trilyon liralık dev erimeden fon soruşturmasındaki kritik yasal adımlara, kontrolden çıkan motorin fiyatlarının lojistik sektörüne yüklediği ağır faturadan S&P’nin Türkiye tahminlerine kadar ekonominin öne çıkan tüm sıcak başlıklarını sizler için tek bir haberde topladık.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

BORSA İSTANBUL’DA FON KRİZİ DERİNLEŞİYOR: 3,5 TRİLYON LİRALIK DEV ERİME

Borsa İstanbul’da yatırım fonlarındaki likidite kriziyle başlayan satış dalgası kontrolden çıkıyor. 15 Eylül’den bu yana BİST TÜM piyasa değerinde yaşanan erime 3,5 trilyon lirayı aştı.

Borsa İstanbul’da fon krizi derinleşiyor: Piyasa değerinde 3,5 trilyon erimeBorsa İstanbul’da fon krizi derinleşiyor: Piyasa değerinde 3,5 trilyon erimeEkonomi

BAKAN ŞİMŞEK’TEN FON KAZANÇLARI İÇİN 'İADE' ÇAĞRISI: 390 BİN HESABA ÖDEME YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye edilen fonlardan 10 milyon lira ve üzerinde reel kazanç elde edenlerden öncelikli olarak gönüllü iade isteneceğini, iade yapılmaması halinde hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. Şimşek, 1 milyon liraya kadar olan ödemeler kapsamında 390 bin hesabın ödeme alacağını belirtti.

Fon soruşturmasında Şimşek: 10 milyon TL üzeri kazananlar iade etmezse hukuki süreç başlayacakFon soruşturmasında Şimşek: 10 milyon TL üzeri kazananlar iade etmezse hukuki süreç başlayacakEkonomi

CEVDET YILMAZ: OLAĞANÜSTÜ TASFİYE DÜZENLEMESİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan sorunlu fon süreçlerine ilişkin tedbirlerin tüm piyasaya mal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, fonsal krizlerde olağanüstü tasfiyelere imkan tanıyacak yasal düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu bildirdi.

Cevdet Yılmaz’dan fon açıklaması: Yasal düzenleme Meclis gündemindeCevdet Yılmaz’dan fon açıklaması: Yasal düzenleme Meclis gündemindeEkonomi

BOFA'NIN ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA: OPERASYON ÖNCESİ 8 MİLYAR TL KAZANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Bank of America (BofA) bünyesindeki Merrill Lynch International'a ait işlemler incelemeye alındı. Kurumun operasyon öncesi süreçte 8 milyar TL kazanç sağladığı şüphesi araştırılıyor.

Borsa İstanbul'da BofA ayrıntısı: Operasyon öncesi 8 milyar TL kazandılarBorsa İstanbul'da BofA ayrıntısı: Operasyon öncesi 8 milyar TL kazandılarGündem

SPK TERA YATIRIM'IN OY HAKLARINI DONDURDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker GYO'nun yönetimini devralan Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifinde bulunmaması üzerine oy haklarının dondurulduğunu açıkladı. Kararla birlikte Tera Yatırım ve ilişkili fonların payları işlem göremeyecek.

SPK Tera Yatırım'ın oy haklarını dondurduSPK Tera Yatırım'ın oy haklarını dondurduGündem
MAKRO EKONOMİ VE PİYASA DENGELERİ

S&P'DEN TÜRKİYE'YE ENERJİ UYARISI: ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,9

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden Türkiye’de enflasyonist baskıyı artıracağını öngörerek büyüme tahminini yüzde 3'e düşürdü. Kurum, yıl sonu ortalama enflasyon tahminini ise yüzde 30,9 olarak açıkladı.

S&P’den Türkiye’ye enerji uyarısı: Enflasyon tahmini yüzde 30,9, büyüme yüzde 3S&P’den Türkiye’ye enerji uyarısı: Enflasyon tahmini yüzde 30,9, büyüme yüzde 3Ekonomi

YURT DIŞI ÜFE EYLÜLDE YILLIK YÜZDE 33,64 ARTTI

TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Eylül 2026'da aylık bazda yüzde 2,82, yıllık bazda ise yüzde 33,64 artış kaydetti.

TÜİK'e göre yurt dışı ÜFE eylülde yüzde 2,82 arttıTÜİK'e göre yurt dışı ÜFE eylülde yüzde 2,82 arttıEkonomi

2027 BÜTÇESİNDEKİ 'SGK' DETAYI: ERKEN SEÇİM VE SEYYANEN ZAM SİNYALİ Mİ?

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Meclis'e sunulan 2027 yılı bütçe teklifini değerlendirdi. Bütçe harcamalarının enflasyon hedefleriyle çeliştiğini belirten Yılmaz, SGK transferlerindeki yüzde 66'lık yüksek artışın olası bir erken seçim veya emeklilere yönelik seyyanen zam hazırlığı olabileceğini vurguladı.

Hakkı Hakan Yılmaz bütçedeki ’SGK’ detayına dikkat çekti: Erken seçim ve seyyanen zam hazırlığıHakkı Hakan Yılmaz bütçedeki ’SGK’ detayına dikkat çekti: Erken seçim ve seyyanen zam hazırlığıEkonomi
SEKTÖREL GELİŞMELER, ENERJİ VE KONUT

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YAKIT MALİYETİ ALTINDA EZİLİYOR: MOTORİN 96 TL'Yİ AŞTI

Enerji fiyatlarındaki ani tırmanış lojistik sektörünü durma noktasına getirdi. 1 Ocak 2026'da litresi 53,6 TL olan motorinin 96 TL'nin üzerine çıkmasıyla, tek bir tırın aylık yakıt maliyeti iki katına yakın artarak 434 bin TL'ye ulaştı.

Lojistik sektörü akaryakıt maliyetini taşıyamıyor: Motorin 96 lirayı aştıLojistik sektörü akaryakıt maliyetini taşıyamıyor: Motorin 96 lirayı aştıEkonomi

ZORLU'DAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ AĞINDA 147,6 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj ağı ZES’in bünyesinde bulunduğu Electrip Global Limited’deki yüzde 41,28’lik hissesini satma kararı aldı. 147,6 milyon dolarlık devir işlemi için Wren House Infrastructure LP ve Kuveyt Yatırım Otoritesi ile resmi anlaşma imzalandı.

Zorlu, elektrikli araç şarj ağında 147,6 milyon dolarlık hissesini satacakZorlu, elektrikli araç şarj ağında 147,6 milyon dolarlık hissesini satacakEkonomi

TOKİ’NİN İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI EKİM AYINDA TAMAMLANIYOR

TOKİ'nin İstanbul genelinde hayata geçirdiği toplam 1.071 konutluk kiralık konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekim süreci Ekim ayı içerisinde tamamlanıyor.

TOKİ’nin kiralık konut kurası Ekim ayında yapılacakTOKİ’nin kiralık konut kurası Ekim ayında yapılacakGündem

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