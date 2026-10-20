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Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul’daki 3,5 trilyon liralık dev erimeden fon soruşturmasındaki kritik yasal adımlara, kontrolden çıkan motorin fiyatlarının lojistik sektörüne yüklediği ağır faturadan S&P’nin Türkiye tahminlerine kadar ekonominin öne çıkan tüm sıcak başlıklarını sizler için tek bir haberde topladık.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

BORSA İSTANBUL’DA FON KRİZİ DERİNLEŞİYOR: 3,5 TRİLYON LİRALIK DEV ERİME

Borsa İstanbul’da yatırım fonlarındaki likidite kriziyle başlayan satış dalgası kontrolden çıkıyor. 15 Eylül’den bu yana BİST TÜM piyasa değerinde yaşanan erime 3,5 trilyon lirayı aştı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN FON KAZANÇLARI İÇİN 'İADE' ÇAĞRISI: 390 BİN HESABA ÖDEME YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye edilen fonlardan 10 milyon lira ve üzerinde reel kazanç elde edenlerden öncelikli olarak gönüllü iade isteneceğini, iade yapılmaması halinde hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. Şimşek, 1 milyon liraya kadar olan ödemeler kapsamında 390 bin hesabın ödeme alacağını belirtti.

CEVDET YILMAZ: OLAĞANÜSTÜ TASFİYE DÜZENLEMESİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan sorunlu fon süreçlerine ilişkin tedbirlerin tüm piyasaya mal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, fonsal krizlerde olağanüstü tasfiyelere imkan tanıyacak yasal düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu bildirdi.

BOFA'NIN ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA: OPERASYON ÖNCESİ 8 MİLYAR TL KAZANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Bank of America (BofA) bünyesindeki Merrill Lynch International'a ait işlemler incelemeye alındı. Kurumun operasyon öncesi süreçte 8 milyar TL kazanç sağladığı şüphesi araştırılıyor.

SPK TERA YATIRIM'IN OY HAKLARINI DONDURDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker GYO'nun yönetimini devralan Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifinde bulunmaması üzerine oy haklarının dondurulduğunu açıkladı. Kararla birlikte Tera Yatırım ve ilişkili fonların payları işlem göremeyecek.

MAKRO EKONOMİ VE PİYASA DENGELERİ

S&P'DEN TÜRKİYE'YE ENERJİ UYARISI: ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,9

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden Türkiye’de enflasyonist baskıyı artıracağını öngörerek büyüme tahminini yüzde 3'e düşürdü. Kurum, yıl sonu ortalama enflasyon tahminini ise yüzde 30,9 olarak açıkladı.

YURT DIŞI ÜFE EYLÜLDE YILLIK YÜZDE 33,64 ARTTI

TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Eylül 2026'da aylık bazda yüzde 2,82, yıllık bazda ise yüzde 33,64 artış kaydetti.

2027 BÜTÇESİNDEKİ 'SGK' DETAYI: ERKEN SEÇİM VE SEYYANEN ZAM SİNYALİ Mİ?

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Meclis'e sunulan 2027 yılı bütçe teklifini değerlendirdi. Bütçe harcamalarının enflasyon hedefleriyle çeliştiğini belirten Yılmaz, SGK transferlerindeki yüzde 66'lık yüksek artışın olası bir erken seçim veya emeklilere yönelik seyyanen zam hazırlığı olabileceğini vurguladı.

SEKTÖREL GELİŞMELER, ENERJİ VE KONUT

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YAKIT MALİYETİ ALTINDA EZİLİYOR: MOTORİN 96 TL'Yİ AŞTI

Enerji fiyatlarındaki ani tırmanış lojistik sektörünü durma noktasına getirdi. 1 Ocak 2026'da litresi 53,6 TL olan motorinin 96 TL'nin üzerine çıkmasıyla, tek bir tırın aylık yakıt maliyeti iki katına yakın artarak 434 bin TL'ye ulaştı.

ZORLU'DAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ AĞINDA 147,6 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj ağı ZES’in bünyesinde bulunduğu Electrip Global Limited’deki yüzde 41,28’lik hissesini satma kararı aldı. 147,6 milyon dolarlık devir işlemi için Wren House Infrastructure LP ve Kuveyt Yatırım Otoritesi ile resmi anlaşma imzalandı.

TOKİ’NİN İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI EKİM AYINDA TAMAMLANIYOR

TOKİ'nin İstanbul genelinde hayata geçirdiği toplam 1.071 konutluk kiralık konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekim süreci Ekim ayı içerisinde tamamlanıyor.

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