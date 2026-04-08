Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 612,28 puan ve yüzde 4,74 artışla 13.533,85 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi 144,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,08, holding endeksi ise yüzde 5,68 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık olurken, tek değer kaybeden sektör yüzde 2,10 düşüşle kimya petrol plastik olarak kayıtlara geçti.

Orta Doğu’da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalarda da bankacılık hisselerindeki sert yükselişlerin öncülüğünde genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyir izleniyor.Bu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 36,9 baz puan düşüşle 248,8 baz puana geriledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.