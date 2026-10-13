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Kaynak: AA

Dün günü 12.150,67 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 10,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.161,15 puanda işlem gördü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,95 puan ve yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.101,57, en yüksek 12.275,63 puana geldi.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 2,12 ve mali endeks yüzde 0,09 değer aldı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 38'i düştü, 8'i yatay izledi. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Akbank, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak belirtildi.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 186 DOLARLAR SEYRETTİ

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1181, sterlin/dolar paritesi 1,3239 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde kaydetti.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3677 liradan, avro 55,2440 liradan satışa çıktı.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,34 artışla 4 bin 186 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,1 azalışla 104,4 dolardan işlem gördü.