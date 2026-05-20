Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bornova Belediyesi, sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji politikaları doğrultusunda ilçedeki parklarda yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. Rüzgar ve güneş enerjisini bir arada kullanan hibrit enerji direkleri, parkların enerji ihtiyacını doğadan karşılayarak kente kazandırıldı.

Sistem, düşük rüzgar hızlarında bile (11 m/s rüzgarda 1000 Wh) elektrik üretebilen bir türbin ile 1250 Wh kapasiteye sahip güneş panellerinden oluşuyor. Günlük ortalama 6 kW elektrik üretebilen bu hibrit direkler, günün her saatinde kesintisiz ve dengeli bir enerji üretimi sağlıyor.

Hibrit enerji direkleri, çevre dostu elektrik üretiminin yanı sıra sosyal alanlarda da vatandaşlara kolaylık sunuyor. Direklerin üzerinde bulunan şarj istasyonları sayesinde Bornovalılar mobil cihazlarını ve elektrikli tekerlekli sandalyelerini parklarda ücretsiz olarak şarj edebiliyor.

Ayrıca sistemde yer alan 3.8 kWh kapasiteli dahili akü donanımı, olası afet durumlarında şebeke elektriği kesilse dahi enerji arzını sürdürerek kritik bir altyapı görevi üstleniyor.

Projenin ilk aşamasında ilçedeki 5 farklı noktaya kurulması planlanan hibrit direklerin montaj çalışmaları hızla ilerliyor. Bu kapsamda;

Abide-i Hürriyet Parkı,

Doğanlar Kent Bostanı,

Çamdibi Atatürk Parkı'nda kurulumlar tamamlanarak sistem aktif hale getirildi.

Güney Temiz Parkı ve Kıbrıs Parkı’ndaki montaj çalışmalarının ise hafta içinde tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor.

Yenilikçi projenin Bornova'nın enerji vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Kentler artık sadece yaşayan değil, aynı zamanda üreten yapılar olmak zorunda. Biz Bornova’da enerjiyi doğadan alan, kendi ihtiyacını karşılayan ve vatandaşına fayda sağlayan bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bu sadece bir aydınlatma projesi değil, geleceğin kent modelidir."

Başkan Ömer Eşki, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Doğanlar Kent Bostanı’nın açılış töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e projenin bir minyatür maketini hediye ederek çalışmanın detaylarını paylaşmıştı.