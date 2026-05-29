Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen “Bir İlmek Bin Hikaye – Nakış ve Kırkyama Kursu Sergisi”, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. 18–21 Mayıs 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan sergi, kursiyerlerin uzun aylar boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği göz nuru çalışmalarını Bornovalı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Nakış ve kırkyama eğitimlerine katılan farklı yaş gruplarından kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği eserlerde, geleneksel motifler ile modern tasarım anlayışı bir arada yer aldı. Sergide yer alan renkli kumaş kombinasyonları, ince işçilikle işlenmiş nakışlar, dekoratif duvar panoları ve günlük yaşamda işlevsel olarak kullanılabilecek tasarımlar açılışa katılan ziyaretçilerin takdirini topladı.

Serginin en dikkat çeken yönlerinden biri de çevre dostu yaklaşımı oldu. Özellikle geri dönüşüm kumaşlar kullanılarak tasarlanan çalışmalar, sürdürülebilir üretim bilincini sanatla estetik bir şekilde buluşturdu. Bu yönüyle sergi, geleneksel el sanatlarının sadece geçmişten gelen bir miras olmadığını, aynı zamanda çağdaş ve çevreci üretimin de bir parçası olabileceğini gözler önüne serdi.

Etkinliğin resmi açılış törenine Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç ile Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan katılım sağladı. Açılış sürecinde stantları gezerek kursiyerlerle yakından ilgilenen ve sohbet eden davetliler, eğitim sürecine emek veren eğitmenleri ve kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Katılımcıların eserlerin yapım aşamaları ve hikayeleri hakkında bilgi aldığı etkinlik, samimi anlara sahne oldu. Kursiyerlerin ortak üretim kültürünü ve dayanışmasını yansıtan “Bir İlmek Bin Hikaye” sergisi, kültürel üretimin güçlü bir örneği olarak Bornova halkı tarafından ilgiyle takip edildi.