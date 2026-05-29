Bornova Belediyesi, kentsel yönetim süreçlerinde hız, doğruluk ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla önemli bir teknolojik yatırıma imza attı. İlçe genelindeki tüm cadde ve sokaklar, "Netcad 360" sistemi kullanılarak yüksek çözünürlüklü ve 360 derece panoramik görüntülerle dijital ortama aktarılmaya başlandı. Bu modern uygulama, belediyenin veri toplama, analiz ve denetim mekanizmalarını tamamen dijitalleştiriyor.

Hayata geçirilen yeni sistem sayesinde belediye ekipleri, fiziki olarak sahaya çıkmalarına gerek kalmadan pek çok kentsel unsuru inceleyebilecek. Bina cephelerinin durumundan yolların fiziki şartlarına, çevresel faktörlerden numarataj bilgilerine kadar birçok kritik detay, doğrudan masa başından analiz edilebilecek. Bu çalışma yöntemi, belediye bütçesinde maliyet tasarrufu sağlarken iş gücü ve zaman kaybının da önüne geçecek.

Belirli periyotlarla güncellenecek olan 360 derecelik panoramik görüntüler, geçmiş dönem verileriyle anlık olarak karşılaştırılabilecek. Bu sayede ilçedeki kaçak yapılaşmalar, mevcut ruhsata aykırı olarak yapılan mimari değişiklikler ve bölgedeki çevresel aksaklıklar çok daha hızlı şekilde tespit edilerek yasal süreçler işletilecek.

Dijitalleştirilen veriler sadece belediye birimlerinin değil, vatandaşların da kullanımına sunuluyor. Kent rehberine entegre edilen sistem sayesinde Bornovalılar, adres ve çevre bilgilerine internet üzerinden kolayca erişebilecek. Bu özellik, özellikle ilçede taşınmaz alım-satımı yapacak ya da mülk kiralayacak kişilere, ilgilendikleri bölgeyi gitmeden önce dijital ortamda detaylıca inceleme imkanı tanıyacak.

Uygulamanın dijital belediyecilik ve modern şehircilik standartları açısından büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeye dair şu açıklamayı yaptı:

“Amacımız Bornova’nın her noktasını güncel, doğru ve sürdürülebilir verilerle yönetmek. Bu sistem sayesinde hem kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacağız. Bornova’yı akıllı şehircilik anlayışıyla geleceğe hazırlıyoruz.”