Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ekşi ve 3 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı “Şüpheli şahıslar ‘Nitelikli Dolandırıcılık( TCK 158 1-e)’ ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik( TCK 204)’ suçlarından (4) şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir” açıklamasını yaptı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki, bugün saat 09.30 sularında emniyet birimleri tarafından ifade vermek üzere davet edilmiş ve bu davete icabet ederek emniyet müdürlüğüne gitmiştir. Sürecin devamında sayın Başkanımız hakkında bir gözaltı kararı bulunduğu hususu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama ile öğrenilmiştir. Konu ile ilgili hukuki süreç yakından takip edilmekte olup, gelişmeler şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."