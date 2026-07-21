Borcunu ödemediğini iddia edip zabıtayı vurdu

Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'nde bulunan Zonguldak Belediyesi’ne ait sebze halinde meydana geldi. Halde güvenlik görevlisi olarak çalışan Oktay B. ile kendisine yaklaşık 500 bin lira parça parça kredi çektirdiğini ve bu borcunu ödemediğini iddia ettiği zabıta memuru Kemal Ö. arasında tartışma çıktı.