Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026'da ödenecek borca ilişkin veriler paylaştı. NEFES gazetesinde yer alan bilgilere göre Türkiye, bu yıl 5.7 trilyon borç ödeyecek. Borcun 4.7 trilyon lirası iç, 1 trilyon lirası ise dış borç olarak gerçekleşecek.

Öte yandan ödenecek iç borcun 2.7 trilyon lirası faiz. İç borcun yarısından fazlasının faize gidecek olması dikkat çekti.

Borç geçen yıla göre yüzde 68 artarken gelirin yüzde 35'ine tekabül etti. Türkiye geçen yıl iç ve dış toplam 3.4 trilyon lira borç ödedi. Bu yıl 16 trilyon 82 milyar lira gelir öngörülürken 18.8 trilyon liralık toplam gider hesaplandı.

'GELİR AĞIRLIKLI VERGİDEN OLUŞUYOR'

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, borçların yine vatandaşın üzerine yıkılacağını söyledi.

Bakırlıoğlu, “Bütçe gelirleri ağırlıklı vergiden oluşuyor. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler, toplam verginin yüzde 65’i. Doğrudan vergilerin önemli bir kısmı da çalışanlardan daha maaşını almadan kesiliyor. Vatandaş Hazine’yi doldururken, kurumlar vergisinin toplam vergi gelirlerinden aldığı pay azalıyor. İktidar emekli maaşları konusunda kaynak olmadığını söylüyor. Ancak yanlış ekonomik politikaları nedeniyle 2.7 trilyon faiz ödüyoruz. Emeklilerin milli gelirden, bütçeden aldığı pay ise azalıyor” dedi.