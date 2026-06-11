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Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tefecilik' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 54 tabanca fişeği, 18 av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu belirtilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.