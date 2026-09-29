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Kaynak: Haber Merkezi

Hedef Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, ana ortak hakkında yürütülen yasal soruşturma süreci bu tablonun temel sebebi oldu.

Soruşturma kapsamında alınan kararlarla birlikte belirli malvarlıklarına tedbir konulurken, holding ve iştiraklerine ait hisseler üzerinde adli el koyma kararı aldı. Holding yönetimi, bu el koyma işleminin mülkiyet hakkını devretmediğini, yalnızca geçici bir adli tedbir niteliği taşıdığını ifade etti.

ÖDEME KRİZİNİ TETİKLEYEN 3 TEMEL ETKEN

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları ve Para Piyasası'nda (BPP) 28 Eylül 2026 vadeli 1.079.264.813 TL'lik borcun ödenememe gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

"Piyasada giderek zorlaşan finansman ve kredi koşulları.

Soruşturma kapsamındaki hukuki tedbirler nedeniyle ana ortaklardan şirkete mali destek akışının kesilmesi.

Ortakların yatırım yaptığı bazı fonların tasfiye sürecine girmesiyle birlikte şirketin alternatif nakit kaynaklarına erişiminin tamamen bloke olması."