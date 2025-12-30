TÜRK-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı kasım ayı itibari ile 29 bin 828 lira olurken yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 olarak hesaplandı. Milyonlarca vatandaş derin yoksullukla mücadele ederken asgari ücret 2026’da uygulanacak zamma rağmen açlık sınırının altında kaldı.

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre yoksulluk oranı düşüş gösterse de milyonlarca vatandaş derin yoksulluk ve borç sarmalı içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması kapsamında 2024 yılı gelirlerinin esas alındığı çalışmaya göre, göreli yoksulluk oranı yüzde 13,0 oldu. Böylece oran, bir önceki yıla kıyasla 0,6 puan azaldı.

Medyan gelirin yüzde 50’si esas alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan oran yüzde 13,0 olurken, yüzde 60’lık eşik dikkate alındığında yoksulluk oranı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 40’ına göre yoksulluk oranı yüzde 6,2, yüzde 70’ine göre ise yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 56,4’Ü BORÇLU

TÜİK’in verilerine göre, geçen yıla kıyasla konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 0,4 puan azalarak %56,4 oldu. Nüfusun %5,0'ına bu ödemeler yük getirmezken %37,7'sine biraz yük getirdi, %13,7'sine ise çok yük getirdi. Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı 0,7 puan azalarak %12,9 olurken, bu masrafların biraz yük getirdiği hanelerin oranı 0,6 puan artarak %71,8 oldu. Konut masraflarının yük getirmediğini belirten hanelerin oranı geçen yıla göre 0,1 puan artış ile %15,3 olarak hesaplandı.

BARINMADA DA SORUNLAR VAR

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlar; göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ile düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olanları ifade etmektedir.



Son yıl sonuçlarına göre fertlerin %27,9'u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde; 0-17 yaş grubunda %36,8, 18-64 yaş grubunda %25,1, 65 ve üstü yaş grubunda ise %22,8 olarak tahmin edildi.

Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 28,8’i sızdıran çatı, nemli duvarlar veya çürümüş pencere çerçeveleri gibi konut sorunları yaşadığını bildirirken, yüzde 27,9’u izolasyon kaynaklı ısınma sorunu yaşadı.

EN YOKSUL KENTLER

Dört yıllık panel veriye göre hesaplanan sürekli yoksulluk oranı yüzde 13,6 oldu. Bölgesel bazda göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) yüzde 14,5 ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) yüzde 14,3 olarak sıralandı. En düşük oran ise TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) yüzde 4,6 ve TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) yüzde 6,3 oldu.

SÜREKLİ YOKSULLUK YÜZDE 13,6

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2025 yılı sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azarak %13,6 oldu.