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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Köprüler ve yolların yıllarca vatandaşların vergileriyle ve devlet garantileriyle yapıldığını belirten Ağıralioğlu, özelleştirme planına tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, açıklamasında “Şimdi sıra köprüleri, yolları satmaya mı geldi?” ifadelerini kullanarak uygulamanın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

“MİLLETİN MALINI ÜÇ BEŞ KİŞİYE VERMEYİN”

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ile devlet tarafından verilen garantilere dikkat çeken Ağıralioğlu, yatırımların yükünün vatandaş tarafından taşındığını savundu.

Ağıralioğlu, “İlla satacaksanız, milletin malını üç beş kişiye değil, milletin kendisine satın” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti lideri, köprü ve otoyolların hisselerinin halka açılmasını önererek vatandaşların söz konusu yatırımlara doğrudan ortak olmasını istedi.

“MİLLET KENDİ KÖPRÜSÜNE ORTAK OLSUN”

Ağıralioğlu, açıklamasında vatandaşların kendi köprüsüne, yoluna ve ülkenin servetine ortak olması gerektiğini belirtti.

“Bu memleketin insanı kendi köprüsüne, kendi yoluna, kendi servetine ortak olsun” diyen Ağıralioğlu, böyle bir modelin hayata geçirilmesini istedi.

Özelleştirme konusunda sert mesaj veren Ağıralioğlu, milletin sırtından yapılan yatırımların yine milletin elinden alınarak belirli kişilere verilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Ağıralioğlu açıklamasının sonunda, köprü ve otoyolların vatandaşların ortak olduğu bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

Anahtar Parti lideri, “Borç milletin, dert milletin, köprü milletin… Millet satın alsın, hak milletin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.