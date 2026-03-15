Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında eriyen ücretler, birçok yurttaşı kredi ve kredi kartına yöneltti. Ancak krediye erişimin yüksek faiz nedeniyle zorlaşması bireysel borç sorununu daha da büyüttü.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberinde yer alan verilerde Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne göre Ocak 2026 itibarıyla bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen ve borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 256 bin 494’e ulaştı.

KREDİ KARTI BORÇLARI HIZLA ARTTI

Verilere göre Ocak 2025’te bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takipte bulunan kişi sayısı 1 milyon 674 bin 471 iken bu yıl yaklaşık 97 bin artarak 1 milyon 711 bin 909’a yükseldi.

Aynı dönemde kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı ise 1 milyon 622 bin 147’den 1 milyon 813 bin 511’e çıktı. Böylece kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşenlerin sayısı bir yılda 191 bin kişi arttı.

BORÇLAR VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DEVREDİLİYOR

Takipteki borçların önemli bir bölümü bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine devrediliyor. Ocak ayı itibarıyla bu şirketlerde yasal takipte açık hesabı bulunan kişi sayısı 2 milyon 227 bin 368’e ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 2 milyon 71 bin düzeyindeydi. Böylece son bir yılda 156 bin kişinin daha borcu varlık yönetim şirketlerine devredildi.

BATIK BORÇLAR HIZLA YÜKSELDİ

Bankalar ve finans kuruluşlarının tahsil edemediği bireysel kredi ve kredi kartı alacakları da hızla artıyor. 6 Mart haftası itibarıyla bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,6 artarak 271 milyar 960 milyon liraya çıktı.

Varlık yönetim şirketlerinin portföyündeki borçların da eklenmesiyle sistemdeki toplam batık bireysel kredi ve kredi kartı borcunun yaklaşık 380 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor.