İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yüksekten düşerek yaşamını yitiren Erdem Sarı’nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 22 Mayıs gecesi saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir binadan düşen Erdem Sarı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

“BORÇ NEDENİYLE ZORLA TUTULDU” İDDİASI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Erdem Sarı’nın borç meselesi nedeniyle olayın yaşandığı dairede zorla tutulduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında olay sırasında Sarı’nın yanında bulunduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, borç nedeniyle konuştukları sırada Erdem Sarı’nın ayağının kayarak pencereden düştüğünü öne sürdükleri belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.