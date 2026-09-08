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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında önemli sonuçlara imza atan Denizlispor'da yaşanan mali krize yönetim istifası eklendi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı kulübün yönetimi, yaptığı yazılı açıklamayla toplu olarak istifa etme kararı aldığını duyurdu.

BORÇ 700 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Denizlispor yönetimi, kulübün 700 milyon TL'yi aşan borcu ve transfer yasakları nedeniyle ciddi bir süreçten geçtiğini belirtti.

Açıklamada, son dönemde sosyal medya ve çeşitli mecralarda bazı kişi ve çevrelerin Denizlispor'un borçlarının ödenmesi ve transfer yasaklarının kaldırılması konusunda açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Yönetim, söz konusu kişi ve oluşumların önünü açabilmek amacıyla istifa kararı aldığını bildirdi.

İSTİFA DİLEKÇELERİNİ VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINA SUNDULAR

Yönetim tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizlispor’un tüm borçlarının ödenmesi, transfer yasaklarının kaldırılması ve kulübümüzün yeniden profesyonel liglere taşınması yönünde verilen sözlerin somut ve uygulanması kaydı ile bu kişi veya oluşumların önünü açmak adına istifa dilekçemizi Denizli Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na sunuyoruz.”

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Denizlispor yönetimi ayrıca Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ve Denizli halkına çağrıda bulunarak, verilen sözlerin yerine getirilmesi konusunda sürecin takip edilmesini istedi.

Yönetim, “Denizlispor’un geleceği adına atılacak adımların hayata geçirilmesi konusunda sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.