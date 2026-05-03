Program boyunca hayatının farklı dönüm noktalarını paylaşan Kuzum, fizik dersinden kaçmak için başladığı tiyatronun kariyerine nasıl yön verdiğini anlattı. Ekonomi eğitimine başladıktan sonra bu alanın kendisine uygun olmadığını fark ederek konservatuvara yöneldiğini söyleyen oyuncu, babasının “Ne olursan ol, en iyisi olmaya çalış” sözünü hayatının pusulası olarak gördüğünü vurguladı.

Hayatındaki en büyük kırılma anına da değinen Kuzum, babasını kaybetmenin onun için en derin korku olduğunu dile getirdi. Bu kaybın ardından bakış açısının değiştiğini belirten oyuncu, artık hiçbir şeyin eskisi kadar ürkütücü gelmediğini söyledi. Bu dönüşümün kendisine cesaret verdiğini ve yurt dışında yeni bir başlangıç yapma kararı aldığını da paylaştı.

Uluslararası projeye kabul edildiği anı anlatırken, haberi İstanbul Bostancı’da aldığını ve heyecandan telefonla konuşurken yolunu kaybettiğini esprili bir şekilde aktardı.

ABD’deki ilk set deneyimine de değinen Kuzum, New Jersey’de çekimlere başladığı gün ekibe baklava götürdüğünü söyledi. Canlandırdığı karaktere Türk kültüründen dokunuşlar eklemek istediğini belirterek, “El öpüp başa koyma gibi detayları özellikle dahil ettim” dedi.

Günlük yaşamına dair alışkanlıklarını da paylaşan oyuncu, haftada bir karaoke yapmanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Terapiyle birlikte bu rutinin kendisini dengelediğini söyleyen Kuzum, yemek yapmayı sevmediğini ancak pilav konusunda iddialı olduğunu esprili bir şekilde dile getirdi.

İlişkiler konusunda ise yalnızlığına düşkün olduğunu açıkça ifade eden oyuncu, bu yönünü “en toksik özelliğim” olarak tanımladı. Kıskançlık duygusunu yaşadığını ancak bunu karşı tarafa yansıtmamayı tercih ettiğini de ekledi.

Kariyerinin ilk dönemlerinden bir anıyı paylaşan Kuzum, ehliyeti olmasına rağmen aktif araç kullanmadığı bir dönemde sette direksiyon başına geçtiğini ve aracı kontrol edemeyerek küçük bir kazaya neden olduğunu anlattı. Bu durumun çekim sürecini de etkilediğini belirtti.

Rol hazırlıklarına verdiği önemi vurgulayan oyuncu, bir proje için haftalarca mutfakta çalıştığını ve özellikle balık pişirme teknikleri üzerine yoğunlaştığını söyledi. Bu sürecin kendisi için öğretici olduğunu da ekledi.

İstanbul’da yaşamasına rağmen Ankara’ya olan bağlılığını da dile getiren Kuzum, “Ankara benim kırmızı çizgim” diyerek bu şehrin kendisi için özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Aşk hayatına dair sorulara net bir formül vermekten kaçınan oyuncu, kendisini ulaşılmaz biri olarak görmediğini söyledi. Oyunculuğa bakışında ise dış görünüşten ziyade karakterin algılanışının önemli olduğunu belirtti. Yer aldığı uluslararası projeyle ilgili olarak da, aynı rolün Türkiye’de kendisine verilmeyebileceğini ancak bunun sektördeki tercih dinamikleriyle ilgili olduğunu ifade etti.