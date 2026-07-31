Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti tarafından hazırlanan yeni yasa teklifiyle, başta yaklaşık dokuz yıl önce Türkiye'deki faaliyetlerini durduran Booking.com olmak üzere yabancı dijital turizm ve konaklama platformlarının yeniden Türkiye pazarında hizmet verebilmesinin önü açılıyor.

Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkililerin aktardığı bilgilere göre, yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ticaret faaliyetlerini düzenleyen yasa teklifinin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE TEMSİLCİLİK AÇMA ZORUNLULUĞU

Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için ülkede resmi bir temsilcilik açması gerekecek.

Şirketler ayrıca iki yılda bir yenilenecek faaliyet izni almak zorunda olacak. Faaliyet izin belgesinin yenilenmesi için 5 milyon TL ücret ödenecek. Düzenleme, bu tutarın ilerleyen dönemde artırılabilmesine de imkân tanıyor.

VERGİ VE TURİZM PAYI ÖDEYECEKLER

Yeni düzenlemeyle yabancı platformlar Türkiye'de dijital hizmet vergisi mükellefi olacak.

Şirketler, Türkiye'de elde ettikleri kazanç üzerinden vergi öderken, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) yıllık cirolarının on binde 5'i oranında turizm payı aktaracak.

ALGORİTMALAR DENETLENECEK

Yasa teklifinde rekabetin korunmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre platformlar kullandıkları algoritmaların şeffaf olacağını taahhüt edecek ve piyasada hâkim konum oluşturabilecek uygulamalardan kaçınacak. Konaklama tesisleri ise bu platformlarla çalışırken aynı zamanda farklı satış kanallarını da kullanabilecek.

KOMİSYON ORANINA ÜST SINIR

Teklifin dikkat çeken maddelerinden biri de komisyon oranları oldu.

Buna göre yabancı dijital platformlar Türkiye'deki satışlarında yüzde 17'nin üzerinde komisyon alamayacak. Kaynaklara göre, yerli platformlarda uygulanan komisyon oranı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

PAKET TUR SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Yasa teklifi kapsamında yabancı dijital platformların faaliyet alanı da sınırlandırılıyor.

Platformlar yalnızca konaklama, uçak bileti ve transfer hizmeti sunabilecek. Paket tur satışı ise yabancı dijital platformlar için yasak olacak.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen şartları yerine getiren uluslararası dijital turizm platformlarının Türkiye pazarında yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak. Haber Bloomberg'in aktardığı bilgilere dayanıyor.