Narokotik ekipleri Türkiye'nin hemen her ilinde vatandaşların sağlığı ve güvenliği için 'beyaz zehir' operasyonlarına devam ediyor. Kırklareli'de ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 450 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gençler arasında giderek yaygınlaşan ve büyük bir tehlikeye dönüşen bonzainin esrara göre etkisi 90 kat daha fazla. Bu nedenle ölümlere yol açtığını hatırlatan yetkililer, aileleri ve gençleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.