Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor

Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde yola dökülen yağ facia getirdi. Kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletlerin devrildiği zincirleme kazada, göreve giden bir yunus polisi dahil 3 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 1

Şişli’de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle meydana gelen kazada göreve giden yunus polisi ile 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 2

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle tünel içindeki zemin kayganlaştı. Bu sırada göreve gitmekte olan Beşiktaş Yunuslar kadrosunda görevli polis memuru E.Ü.'nün kullandığı motosiklet ile Burak B. ve Koray Ö.'nün kullandığı motosikletler kontrolden çıkarak kaza yaptı.

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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gögsünde ağrısı olduğu öğrenilen E.Ü., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 4

Kazaya karışan Burak B. ve Koray Ö.'nün de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 5

Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yola dökülen yağın temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 6

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çalışmaları trafik ekiplerinin sürdürdüğü öğrenildi.

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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 7
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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 8
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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 9
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Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor - Resim: 10
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