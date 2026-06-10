Bomonti Tüneli'nde yağ tuzağı: Göreve giden yunus polis hastanelik oldu: Sorumsuz sürücü her yerde aranıyor

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle tünel içindeki zemin kayganlaştı. Bu sırada göreve gitmekte olan Beşiktaş Yunuslar kadrosunda görevli polis memuru E.Ü.'nün kullandığı motosiklet ile Burak B. ve Koray Ö.'nün kullandığı motosikletler kontrolden çıkarak kaza yaptı.