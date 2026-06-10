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Kaynak: İHA

İstanbul'da Bomonti-Dolmabahçe Tüneli içerisinde meydana geldi. Yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde seyir halindeki motosikletler kontrolden çıktı. Peş peşe meydana gelen kazalarda toplam 5 motosiklet devrilirken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yola dökülen yağın temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.