Van İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekipler, patlayıcılar ve askeri mühimmatların etkisiz hale getirilmesi için yoğun eğitimlerden geçerek görev yapıyor.

“İlk hata son hatadır” anlayışıyla hareket eden uzmanlar, vatandaşların güvenliği için kritik bir sorumluluk üstleniyor.

ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇİYORLAR

Bomba imha ekipleri, göreve kabul edilmeden önce çeşitli mülakat ve testlerden geçiyor. Ardından kapsamlı eğitimlerle sahaya hazırlanan uzmanlar, adeta yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide görev yapıyor.

Yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki özel koruyucu kıyafetlerle çalışan ekipler, olası riskleri en aza indirmek için titizlikle hareket ediyor.

TEKNOLOJİK DESTEKLE MÜDAHALE

Tam donanımlı müdahale araçlarıyla olay yerine ulaşan ekipler, son teknoloji imkanlardan yararlanıyor. Şüpheli paketlere müdahale sırasında sinyal kesici jammer cihazlarıyla çevrede güvenlik önlemi alan uzmanlar, bomba imha robotları ve bomba arama köpeklerini aktif olarak kullanıyor.

Bölgede risk oluşturan buluntu mühimmatların imhasında da görev alan ekipler, düzenli tatbikatlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

TATBİKATTA GERÇEĞİ ARATMAYAN MÜDAHALE

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, senaryo gereği yol kenarına bırakılan şüpheli çantaya müdahale etti.

Özel kıyafetlerini giyen uzmanlar, robot ve fünye yardımıyla düzeneği kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

'YETENEKLERİMİZ CESARETİMİZLE PERÇİNLENİYOR'

Birimde görevli bir polis memuru, şüpheli paketler, el yapımı patlayıcılar ve buluntu askeri mühimmatlara müdahale ettiklerini belirtti.

Eğitimlerin önemine dikkat çeken polis, gerekli bilgi ve donanımın Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile birim imkanlarıyla verilen teorik ve pratik eğitimlerle kazanıldığını ifade etti.

Görevin riskine rağmen gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan polis memuru, zorlu süreçlerin ardından yeteneklerinin cesaretle pekiştirildiğini dile getirdi.