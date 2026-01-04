3 polisin şehit edildiği, 8 polisin ve bir bekçinin yaralandığı Yalova'daki IŞİD operasyonu ekipman eksikliği ve planlama hatalarına işaret edilerek "zafiyet” iddiaları ile gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Saygı Öztürk, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Saddettin Tantan'ın operasyon ile ilgili değerlendirmelerini bugünkü köşesine taşıdı. Tantan'ı, "efsane bir emniyet mensubu" olarak nitelendiren Öztürk, Tantan'ın operasyona bakışını aktardı.

Saddettin Tantan

Operasyonda zamanlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Tantan, ciddi bir hazırlık, doğru zamanlama ve net bir yönetim gerektirdiğini ifade etti. 'Zamanlama' vurgusu yapan Tantan "Yanlış seçilen bir saat, hedeflerin kaçmasına ya da başka noktaların erkenden alarm durumuna geçmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Hücre evine yapılacak operasyonlarda birden fazla noktada eş zamanlı müdahale gerekip gerekmediğinin önceden iyi analiz edilmedi gerektiğini hatırlatan Tantan, sahadaki ekiplerin de doğru şekilde ayrılması gerektiğine vurgu yaptı.

"Operasyonu yapan tim, çevre güvenliğini sağlayan ekip, sağlık ve takviye unsurları ile yöneticiler ayrı ayrı planlanmazsa sahada ciddi zaaflar ortaya çıkar." diyen Saddettin Tantan, araç, mühimmat ya da teknik donanımdaki küçük bir eksikliğin operasyonun seyrini tamamen değiştirebileceğine dikkat çekti. "Operasyon yönetimi"ni işaret eden eski emniyet müdürü "uygulamada sık yapılan hata, yöneticinin sahada bizzat yakalama timine katılmasıdır. Oysa yöneticinin görevi yakalama yapmak değil, kuvvetleri doğru yerde konumlandırmak, güvenliği sağlamak ve süreci soğukkanlılıkla yönetmek. Yönetici sahaya girerse, hem kontrol kaybolur hem de kriz anında ciddi bir yönetim boşluğu oluşur.” değerlendirmesi yaptı.

OPERASYON NASIL YAPILMALI?

Her operasyondan ders çıkarılması gerektiğini altını çizen Tantan, operasyonun nasıl yapılması gerektiğini adım adım şöyle sıraladı:

-”Operasyonlar anlık ya da doğaçlama işler değildir; mutlaka önceden hazırlanmış bir plana dayanır.

-Planın ilk ve en kritik unsuru zamanlamadır. Yanlış seçilen zaman, operasyonu başlamadan bitirir.

-Operasyon öncesinde hedeflerin nerede, ne zaman ve hangi koşullarda bir arada olacağı net şekilde tespit edilir.

-Eğer birden fazla operasyon alanı varsa, bunlar eş zamanlı planlanır; aksi hâlde diğer alanlar alarm durumuna geçer.

-Sahada görev alacak personel rastgele değil, görev ve uzmanlık esasına göre ayrılır.

-Yakalama timi, çevre güvenliği, sağlık, takviye ve yönetim ekipleri ayrı ayrı planlanır.

TEK BİR YÖNETİCİ OLMALI

-Kullanılacak araç, silah, mühimmat ve teknik donanım operasyonun niteliğine göre önceden belirlenir ve eksiksiz hazırlanır.

-Operasyonun mutlaka tek bir yöneticisi olur; yetki karmaşasına izin verilmez.

-Operasyon yöneticisi sahada yakalama yapan timin içinde yer almaz; süreci uzaktan izler ve yönetir.

-Olası riskler ve beklenmeyen gelişmeler için alternatif senaryolar planın içinde yer alır.

-Operasyon boyunca bilgi akışı kesintisiz sağlanır; sahadan gelen bilgilere göre taktik değişiklikler yapılır.

-Operasyon tamamlandıktan sonra süreç değerlendirilir, eksikler tespit edilir ve bir sonraki operasyon için ders çıkarılır.”

Hazırlığı yapılmamış, doğru planlanmamış ve profesyonel şekilde yönetilmeyen operasyonların başarı şansının düşük olduğunu kaydeden Tantan, “Eğitim, bilgi ve donanım eksikliği olan müdahaleler genellikle başarısızlıkla sonuçlanır” dedi.

Türkiye’ye yönelik tehditleri durdurmak için ulus içinde ve dışında, yeni bir altyapı ve istihbaratın merkezinden beslenen yaygın bir haber alma ağına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sadettin Tantan, her kurumun, her birimin görev tanımının net ve keskin şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. ‘Türkiye Başsavcılık Kurumu’nun mutlaka kurulması gerektiğini ifade eden Tantan, iç ve dış tehditlerle hukuki zeminde, kurumsal ve sürekli bir mücadelenin ancak böyle verilebileceğini belirtti.

TÜRKİYE DOĞRUDAN TEHDİT ALTINDA

ABD, İngiltere ve NATO içindeki bazı ülkelerin; Kandil’i koruyan yapıların, Sincar’da, Suriye’de ve hatta Türkiye’nin birçok noktasında istihbarat ofisleri olduğunu söyleyen Tantan "Türkiye doğrudan tehdit altında. Bu ülkelerin sistemi istihbarat ağları üzerine kurulu ve halk zarar görmeden tehditleri bertaraf ediyorlar." dedi.

Almanya, Fransa ve İngiltere’de Başsavcılık Kurumu olduğunu anımsatan eski emniyet müdürü Tantan birçok AB ülkesinin de suçlarla mücadele için benzer yapılar kurma arayışında olduğunun altını çizdi. "Avrupa’da ortak hareket etme kabiliyeti mevcut.” diyen Tantan, Türkiye’nin ise bugün bu ölçekte kurumsal bir yapısının olmadığını vurguladı.