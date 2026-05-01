TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon öncesinde belirlediği Süper Lig hedefini gerçekleştiremedi ve hayalini gelecek sezona bıraktı.

Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan kırmızı-beyazlı ekipte, ilerleyen haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör değişiklikleri yaşandı. Takımın başına sırasıyla Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş ve Suat Kaya getirildi. Sezonun son bölümünde ise görevi Nevzat Dinçbudak devraldı.

Sezon boyunca 5 farklı teknik direktörle çalışan Boluspor, bu süreçte oyun istikrarını yakalamakta zorlandı. Dalgalı bir performans sergileyen ekip, attığı ve yediği goller açısından dengeli ancak kırılgan bir görüntü ortaya koydu.

Ligin bitimine kısa süre kala aldığı kritik sonuçlarla ligde kalmayı garantileyen Boluspor, 33 yıllık Süper Lig özlemine son veremedi. 2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig’de kesintisiz mücadele eden kırmızı-beyazlılar, tarihinde üç kez yükseldiği Süper Lig’e 1992 yılında veda etmişti. Toplamda 20 sezon bu ligde yer alan Bolu temsilcisi, yeniden yükselme hedefini gelecek sezona bıraktı.

“ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTİR”

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, sezona Mustafa Er yönetiminde iyi bir başlangıç yapıldığını belirterek, “Fena da başlamadı ancak sonrasında yaşanan süreci bilemiyorum. Ertuğrul hocayla ilk yarıda iyi sonuçlar alan bir Boluspor vardı.” dedi.

Devre arasından sonra takımın ivme kaybettiğini ifade eden Dinçbudak, “Çeşitli nedenlerle geriye düşen bir Boluspor vardı. Biz son 6 haftalık süreçte göreve geldik ve ligde kalmak için gerekli çalışmaları yaptık.” diye konuştu.

Zorlu maçlar oynadıklarını vurgulayan Dinçbudak, “Cezalı oyuncularımız ve kırmızı kartlar nedeniyle eksik kaldığımız karşılaşmalar oldu. Buna rağmen oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı.” ifadelerini kullandı.

Ligde kalma sürecine de değinen Dinçbudak, “Adana Demirspor maçını kazandık, rakiplerimizin sonuçlarıyla ligde kalmayı garantiledik.” dedi.

Takımın sezon boyunca ortaya koyduğu performansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinçbudak, oyuncuların karakterli bir duruş sergilediğini ve tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmayarak takımı ligde tuttuklarını belirtti.

Boluspor’un köklü bir futbol kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Dinçbudak, “Taraftar, şehir ve tüm dinamikler bir araya gelirse Boluspor’un daha iyi yerlere gelmemesi için hiçbir engel yok. Hedefler söylenir ama önemli olan planlama ve birliktir. Bu sağlanırsa başarı neden olmasın.” değerlendirmesinde bulundu.