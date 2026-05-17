Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, yasağın geçmiş dönem sözleşme ihtilaflarına dayandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Kulübümüz hakkında medyada yer alan transfer yasakları, eski futbolcularımız Paul Oma Mukairu ve Naby Youssouf Oulare ile yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle FIFA tarafından verilen, alacakların ödenmesine müteakip kalkacak transfer yasağıyla ilgilidir" denildi.

Kulüp ayrıca haklarını korumak ve süreci hukuki olarak takip etmek amacıyla Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusu yapılacağını açıkladı. Sürecin yakından izlendiği bildirildi.