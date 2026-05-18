Boluspor Kulübü Başkan Vekili Mustafa Yüksel, kulübün olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yüksel, göreve gelirken kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirtti.

Yönetimi devraldıktan sonra kulüp başkanlığı için yeni adayların çıkmasını beklediklerini ifade eden Yüksel, “Yeterli destek sağlanırsa sezon sonuna kadar devam edip kulübü sorunsuz şekilde teslim etmeyi planlıyorduk ancak hedeflediğimiz desteğin çok küçük bir kısmını alabildik.” dedi.

Maddi destek konusunda beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayan Yüksel, dönemin belediye başkanı ile valilikten yardım talebinde bulunduklarını ancak olumlu dönüş alamadıklarını söyledi.

Sezonun ikinci bölümünde mali açıdan tasarruf önlemleri uyguladıklarını belirten Yüksel, primlerde indirime giderek giderleri azaltmaya çalıştıklarını kaydetti.

Olağanüstü kongre kararının neden geciktiğine de değinen Yüksel, “Belki bu süreçte kulübü devralmak isteyen bir yönetim çıkar düşüncesiyle bekledik. Böyle bir gelişme olmayınca kongre kararını aldık. Kongreden kaçmak gibi bir durum söz konusu değil. İlk kongreyi 2 Haziran’da yapacağız. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 15 gün sonra gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

Yüksel ayrıca, eski futbolculara olan borçlar nedeniyle uygulanan transfer yasağıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.