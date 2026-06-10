Malum, 19 Mart 2025 tarihinde ana muhalefet ve Türkiye’nin birinci partisi konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisine yönelik Özgür Özel’in deyimiyle “AKP yargı kolları” tarafından bir operasyon başlatıldı...

İktidarın bu operasyonun asli amacı elbette Cumhuriyet Halk Partisini bir iç karışıklığa, kaosa ya da bölünmeye sürükleyerek iktidarı sandıkta değiştirme tehdidini ortadan kaldırmaktı.

AKP aslında bu operasyon ile iktidarın sandıkta seçimle değişebildiği demokratik sisteme ve 1950’den bu yana süren çok partili siyasal hayata savaş açmış bulunmaktadır.

Eğer bu savaşta iktidar başarılı olur ve Cumhuriyet Halk Partisini yeniden vesayet altına alarak yeni bir kontrollü muhalefet dönemi başlatırsa ülkemizde iktidarın özgür seçimler yolu ile vatandaşlar tarafından değiştirilebildiği çok partili siyasi yaşam sona erecektir.

Çok partili yaşamın sona ermesi sonucunda memleket Rusya vb. ülkelerde uygulanan kontrollü muhalefetin bulunduğu, göstermelik seçimlerin yapıldığı ama iktidarın seçimler ile değişmesine izin verilmeyen gerçekte tek partili bir diktatörlüğe dönüşecektir.

İşte kayyum Kemal böyle bir operasyona piyon olmayı, koltuk hırsı ile gerçekte bir tek parti devleti kurmayı amaçlayan iktidar tarafından kullanılmayı kabul etmiş bulunmaktadır.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise sadece Cumhuriyet Halk Partisini değil Türk demokrasisi ve çok partili yaşamı savunmak için olağanüstü bir güç ile devletin tüm imkânlarını kullanan bugünkü ceberrut iktidara karşı savaşmaktadırlar.

Bende bu makale ile onların bu savaşına katkı sunmak güç vermek istedim.

Bunu nasıl mı yapacağım?

Bakın iktidarın yargı kolları her yöntemi deneyerek Cumhuriyet Halk Partisini yönetilemez bir halde tutmaya oldukça kararlı görünüyor...

İktidarın işbirlikçisi kayyum Kemal de iktidarın yargı kolları ile işbirliği yapıp bu sürece katkı sağlamaktan hiç vazgeçmeyecekmiş gibi duruyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin böyle yönetsel bir krize sürüklendiği bu kadar vahim bir noktada muktedirlerin fırsatı değerlendirmek isteyeceğini ve bir baskın seçim yapmaları olasılığı olduğunu da hepimiz görüyoruz...

Bu noktada süreç böyle devam ederse Özgür Özel ve yoldaşlarının önünde ne yazık ki tek bir seçenek kalıyor o da: Yeni bir parti çatısı altında siyasi mücadeleye devam etmek ve seçimlere girmek.

Bu noktada birçok kişi; “aman bölünmeyelim, parçalanmayalım, mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam edelim, bölünürsek kaybederiz” Söylemi ile moral bozuyor, bu yolu tıkıyor, Özgür Özel ve yoldaşlarını bu korkunç hukuksuzluğa boyun eğmeye çağırıyor.

Peki, bu söylem ne kadar gerekçi, gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse kaybedilir mi?

Bırakın bu sorunun yanıtını ben vermeyeyim tarih versin..

Yakın tarihte Türk siyasi hayatında iki büyük bölünme gerçekleşmiştir, bunlar:

İlk bölünme Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki muhalif bir grup olan Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından gerçekleştirilmiş ve Cumhuriyet Halk Partisinden istifa eden bu kişilerce Demokrat Parti kurulmuştur.

Dörtlü Takrir olarak da bilinen bu grup özünde temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesini ve devlet yönetiminin demokratikleştirilmesini talep ediyordu. Bu grubun ana talepleri şunlardı:

Türkiye'nin çok partili demokratik sisteme geçmesi.

Kanunların ve uygulamaların Anayasa'nın ruhuna ve demokrasi ilkelerine uygun hale getirilmesi.

Cumhurbaşkanlığı ve parti genel başkanlığı makamlarının birbirinden ayrılması.

Seçimlerin tek dereceli ve serbest yapılması.

Vatandaşların siyasi hak ve hürriyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması.

Üniversitelere idari ve bilimsel özerklik tanınması.

Bu grup çok başarılı oldu, ilk seçimde iktidara geldiler ve 15 yıl kadar tek başına iktidarda kaldılar üstelik sadece iktidar değil adeta bir efsane oldular, ancak ve ancak 1960 darbesi ile iktidarı kaybettiler.

Sonuç olarak bu grubun kurduğu siyasi parti sayesinde de Türkiye’de çok partili siyasi yaşamın önü açıldı.

İkinci büyük bölünme ise AKP’nin 25 yıllık tek başına iktidarına yol açan Milli Görüş’ün ve Fazilet partisinin bölünmesidir.

Millî Görüş çizgisindeki Fazilet Partisi'nin 2001 yılında kapatılmasıyla, parti bünyesindeki gelenekçi kanat Saadet Partisi'ni kurarken; Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül gibi isimlerin başını çektiği yenilikçi kanat yeni bir siyasi hareket başlatma kararı aldı.

Sonuç malum 28 Şubat’ın siyasete müdahalesinin yarattığı müthiş tepki sonucunda yenilikçi kanadın kurduğu AKP de muazzam bir başarı elde etti ve 25 yıldır tek başına iktidar...

Sonuç olarak; doğru zamanda, doğru değerler peşinde ve doğru kişiler önderliğinde yürütülen bir bölünme hareketi gayet de başarılı olabiliyor değil mi?

İşte tam da bu yüzden bölünmeyelim, boyun eğelim demek asla doğru değildir, bende bunu hatırlatarak Özgür Özel’e cesaret vermek istedim.