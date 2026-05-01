BOLU'DA MAYIS KARLA GELDİ

Batı Karadeniz'in turizm merkezlerinden Bolu, mayıs ayının ilk gününe soğuk ve yağışlı bir havayla uyandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir merkezinde sağanak yağmur aralıklarla devam ederken, rakımın yükseldiği noktalarda yağış yerini kara bıraktı.

SARIALAN YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle Köroğlu Dağları’nın eteklerinde yer alan ve kentin en popüler turizm rotalarından biri olan Sarıalan Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Baharın ortasında kış manzaralarının oluştuğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Uzmanlar, soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini ve kar yağışının yüksek rakımlı bölgelerde aralıklarla devam edeceğini öngörüyor.